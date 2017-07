PM apresenta dados que evidenciam redução de criminalidade na 9ª RISP

Kariny Santos/

Da redação

A Polícia Militar realizou na manhã desta quarta-feira (26), na sede do 9º Batalhão, localizado na MT-208 entrada da cidade, um balanço dos números relativos às ocorrências registradas pela 9º RISP (Região Integrada de Segurança Pública), com sede no município. Os números são relativos ao primeiro semestre de 2017 e apontam para uma redução significativa nos índices de criminalidade comparados com o mesmo período de 2016. A apresentação foi realizada pelo Tenente Coronel Luiz, juntamente com o Capitão Ben-Hur Lima e Major Costa Castro.

Conforme os dados nas 30 primeiras semanas do ano foram realizadas 27 operações integradas onde destas, 11 tiveram como foco o município de Alta Floresta, 5 com foco só em Colíder; e 8 em toda a área da RISP 9 que envolve municípios como Alta Floresta, Colíder, Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Canaã do Norte e outros da região, as operações envolveram a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e POLITEC .

Segundo o levantamento as operações ostensivas auxiliaram em toda a região onde houve a redução de 11,07% nos roubos de toda a área da Região Integrada de Segurança Pública, já o município de Alta Floresta registrou nos primeiros seis meses do ano uma redução de 23,1% nos roubos, já Colíder teve 6,49% de redução em casos de roubos.

Em relação aos números de homicídios, conforme o Tenente Coronel Luiz, a área do 9º Risp teve redução de 19,04% no número de homicídios. Como resultado das operações realizadas de forma integrada, foram 75 armas apreendidas, sendo: 26 espingardas, 39 revólveres e 10 pistolas.

Os militares também apresentaram os números referente as ações desenvolvidas nestes seis primeiros meses no combate ao tráfico de drogas, onde foram 566 porções de entorpecente apreendidas, somando aproximadamente 11 quilos, a maior apreensão de entorpecentes desde o início do acompanhamento. “A gente sabe que o tráfico e o consumo da droga é fator gerador de outros tipos de crime, então o combate ao trafico domestico de droga é importante e os números estão ai”, destacou o coronel.

Hoje a policia militar possui 162 policias na região do 9º RISP, sendo que só em Alta Floresta atuam mais de 20 oficiais diariamente, envolvendo Força Tática, policiamento ordinário e motopatrulhamento.,”nós temos que priorizar na nossa área aqueles municípios que causam impacto maior”, destacou o coronel.