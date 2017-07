Empresário Edinho Paiva visita Expotã e crítica demora do governo Taques em arrumar MT 419

Olhar da Cidade

O empresário Edinho Paiva esteve presente na Expotã 2017, ele prestigiou a maior exposição agropecuária do Portal da Amazônia, de Alta Floresta até Guarantã do Norte ele veio pela MT 419, rodovia que é para ser o novo corredor agrícola da região, passando a produção de Juara, Alta Floresta, Colíder, Paranaíta, Nova Bandeirantes e outras cidades, ligando o Vale do Arinos ao porto de Miritituba.

Segundo o empresário toda a região do Vale do Arinos e região de Alta Floresta, estão visando a MT 419, “estiveram no encontro com o ministro Blairo Maggi lideranças praticamente da região toda, todos focados na MT 419, é o corredor de livre acesso dessa produção rumo a Miritituba a Santarém”, disse.

Ele foi mais longe e disso que é um descaso, “isso é um descaso público, essa MT 419 não pode ficar assim, a nossa região e o Mato Grosso depende dessa rodovia para escoar sua produção e aumentar ainda mais a participação na balança comercial”, disse.

“Essa rodovia precisa ser asfaltada os trechos sem asfalto, os trechos que tem asfalto arrumar de verdade e não tampar com terra como o governo tem feito, construir as pontes de concreto, por que essa rodovia é a menina dos olhos de uma região isolada e esquecida”, cobrou Paiva.