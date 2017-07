Ação rápida da brigada contém incêndio em área verde

Apesar das constantes campanhas de conscientização quanto ao período proibitivo das queimadas que estão sendo feitas, os crimes quanto ao mesmo ainda continuam acontecendo e colocando em risco a vida das pessoas.

Nessa segunda-feira (24) por volta das 12h00 os moradores das proximidades da rodoviária municipal de Alta Floresta ficaram bastantes assustados com a forma com que um incêndio de procedência ainda não identificada, acabou assustando os mesmos e se não fosse uma ação rápida por parte da brigada municipal, a situação poderia ter colocado em risco residências e até mesmo as vidas dos moradores que tentavam com baldes e outros vasilhas, conter o fogo que se alastrava pela área verde, mas em vão.

O incêndio na área verde teria iniciado nas proximidades do loteamento Amarilis e se estendido até o residencial Rosa dos Ventos que fica localizado aos fundos da rodoviária municipal.

Nossa redação acompanhou a ação da brigada marcada por momentos de muita tensão, uma vez que quando esticavam a mangueira na área verde, o fogo se alastrou rapidamente, mas os brigadista agiram rápido e conseguiram não só mudar a mangueira como dar fim ao foco da queimada.

Lembrando que quando isso acontece, a qualidade do ar diminui e pode provocar doenças respiratórias, como asma e renite, atingindo principalmente, crianças e idosos.

De acordo com a Sema, o período proibitivo das queimadas teve inicio no ultimo dia 15 e segue até 15 de setembro em Mato Grosso. O período ainda pode ser prorrogado por causa das condições climáticas. Em 2016 e 2015 a proibição seguiu até outubro.