IPREAF sediou reunião preparatória para Audiência Pública de apresentação do PPA

Carlos Alberto de Lima/Assessoria de Comunicação

Realizou-se na última sexta-feira, 21 de julho, nas dependências do Instituto de Previdência de Alta Floresta (IPREAF), com a presença do prefeito Asiel Bezerra de Araújo, Secretários Municipais e diretores de Departamentos da Prefeitura Municipal, uma reunião preparatória para a Audiência Pública que acontecerá nesta próxima quinta-feira, 27, no plenário Arnaldo Corsino da Rocha, da Câmara Municipal, a partir das 19 horas.

Nessa Audiência Pública será apresentado o Plano Plurianual (PPA) para os próximos quatro anos, ou seja, para o quadriênio 2018/2021.

A reunião preparatória do dia 21 foi para apresentação ao Prefeito, Secretários e Diretores o que está sendo feito em termos de ajustes necessários, de novas ações que serão incluídas nesse quadriênio, algumas, inclusive, por solicitação do próprio prefeito que reitera o convite a todo população para que participe dessa Audiência Pública dada à importância do Plano Plurianual para o município que, dentre outras coisas, tem por finalidade o conhecimento e diagnostico da nossa realidade, das demandas da cidade que serão atendidas e quais as políticas públicas serão implementadas.