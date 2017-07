Em audiência com Ministro Blairo Maggi, Prefeito Tony faz várias reivindicações para a região

Na quinta-feira (20/07), aconteceu o Encontro Regional da Agricultura na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Alta Floresta com a presença do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do secretário executivo do ministério, Eumar Novacki, de deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças do nortão. ““O prefeito Tony Rufatto acompanhado pela sua vice, Sandra Vargas e secretários participou deste encontro e fez várias reivindicações ao Ministro Blairo e aos representantes de Mato Grosso na esfera estadual e federal. ““Tony solicitou agilidade no asfaltamento da MT 206 e na construção da ponte sobre o rio apiacás, ligação de Paranaíta aos municípios circunvizinhos, que permitirá a exploração da jazida de calcário, e segundo ele será uma das soluções para o crescimento da agricultura da região.

Conforme detalhou o prefeito paranaitense em um raio de 150 quilômetros em torno de Paranaíta existem 475 mil hectares de terras própria para plantação de grãos e o que inviabiliza isto ainda, é o valor do calcário.““Rufatto se disse confiante, pois o Ministro Blairo garantiu que buscará parcerias com outros ministérios para liberar a exploração da Jazida de calcário, já o Deputado Federal Nilson Leitão também disse que se empenhará nesta questão importante para o crescimento da região, as autoridades estaduais dissera à Tony que em um curto espaço de tempo será retomado a obra de asfaltamento da MT 206, entre Paranaíta e Apiacás, bem como a construção da Ponte sobre o rio apiacás.““Blairo Maggi conversou sobre as políticas públicas para o setor, ouviu as demandas dos agricultores da região, explicar os procedimentos necessários para obtenção de auxílio do Governo Federal, bem como, para aceleração da liberação dos recursos e ainda discutiu sobre as atuais situações do Funrural, Fethab, Licenciamento, Financiamento, Estradas, Senar, Parque de Exposições de Alta Floresta entre outros assuntos relacionados ao agronegócio, envolvendo a região de Colíder à Nova Bandeirantes, e também a rodovia BR-163.