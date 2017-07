Dia de campo sobre olericultura sera realizado dia 29 de julho em Paranaíta

Assessoria de Imprensa /Paranaíta

No próximo dia 29 de Julho, acontecerá em Paranaíta, o primeiro dia de campo de olericultura, que fará parte do primeiro ciclo de palestras técnicas voltadas para a agricultura familiar do município e região, o evento acontecera com a realização da prefeitura municipal através da secretaria de agricultura e apoio da Coopervila, Embrapa e Sementes Norte Sul (Feltrin).

O ciclo de palestras ao qual o dia de campo esta inserido tem o intuito de alavancar a produção local com o aumento da qualidade dos produtos a serem ofertados no mercado local e regional.

Um dia de campo tem uma facilidade de difundir novas idéias bem como tecnologias e criar novas oportunidades ampliando os horizontes de conhecimento com alternativas tecnológicas e sustentáveis visando o aumento da produtividade e da rentabilidade, ajudando assim a fortalecer a agricultura familiar local.

Com o dia de campo a secretaria de agricultura com os seus parceiros espera estimular o publico presente para a importância de agregar e buscar sempre a melhoria de seus empreendimentos rurais, e a necessidade do uso de matérias de boa qualidade e de procedência bem como a importância do associativismo e do cooperativismo e da adoção de praticas culturais sustentáveis como uso eficiente da água e do solo, adubação inteligente, rotação de culturas e controle integrado de pragas e doenças.