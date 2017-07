Tragédia em Paranaíta: Homem mata funcionário da Energisa

Uma tragédia marcou o município de Paranaíta no final da tarde desta segunda-feira, 24. Gilmar Francisco de Oliveira, aproximadamente 30 anos, funcionário da Energisa foi morto enquanto religava a energia de uma residência na área de chácaras do município.

Segundo informações coletadas pela reportagem do O Diário, Gilson teria cortado a energia pela manhã, ao voltar, no período da tarde, por volta de 17 horas, acabou sendo alvejado com um tiro de arma, provavelmente, calibre 20. Gilmar morreu na hora.

A polícia civil imediatamente começou as investigações, a identidade do assassino não foi confirmado, mas especulava-se se tratar de pioneiro na cidade que teria ficado irritado com o corte de energia.

Unidade consumidora em uma área periférica de Paranaíta/MT, quando o cliente (ainda não identificado) realizou um disparo de arma de fogo contra o eletricista Gilmar. O Mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Nesse momento investigadores da policia Civil estão no local.