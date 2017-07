Maggi reconhece que BR 163 atrasou e espera que sobre “só” 60 km para 2018

Da redação

Em sua rápida visita a Alta Floresta o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, esclareceu algumas duvidas sobre a pavimentação do trecho da BR-163 que liga Mato Grosso ao Estado do Pará. Conforme o ministro a obra tinha como prazo para conclusão até este ano de 2017, porém a empreiteira responsável não deve entregar a mesma.

“A 163 tinha o primeiro programa original de concluir esse ano 100% do asfaltamento, mas acho que não será possível, faltam hoje entorno de 120 km se eles fizerem uns 60 km esse ano, estaria faltando mais uns 60 km o que é perfeitamente possível de deixar em condições de trafegabilidade perfeita, com manutenção da rodovia com leito e subleito, daria assim uma tranquilidade muito grande para os exportadores atuarem nesta região”, declarou Maggi.

Segundo Maggi com a rodovia entregue a expectativa é que a produção e a exportação uma vez que facilitaria o transporte até o Porto de Miritituba, “A BR-163 ficando pronta, nós vamos ter a possibilidade de fazer as exportações pelo norte de forma muito mais barata e competitiva”, destacou.