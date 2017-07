Fiscalização contra o trabalho escravo e infantil vai parar em agosto

O trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho contra o trabalho infantil e o análogo ao de escravo será interrompido em meados de agosto em todo território brasileiro. As informações são da coluna do Lauro Jardim, do Jornal ‘O Globo’.

Segundo a reportagem, o contingente imposto pelo governo impossibilita serviços da pasta, como a fiscalização em campo, com inspeções ou flagrantes, devido a falta de combustível nos veículos.

A coluna diz ainda que também será interrompida a fiscalização de condições degradantes de trabalho no campo e em obras.