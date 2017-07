Maggi vem à Alta Floresta para debater agricultura

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi (PP), participou nesta quinta-feira (20), do Encontro Regional da Agricultura na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Alta Floresta. Maggi desembarcou no Aeroporto Piloto Osvaldo Marques com cerca de 1 hora atrasado, por volta das 9h00, acompanhado de uma grande comitiva num avião da FAB. Integravam a comitiva os Deputados Estaduais Romoaldo Junior e Nininho, Marcelo Duarte da Sinfra e do Deputado Federal Nilson Leitão. O encontro teve como objetivo debater ações voltadas à agricultura.

Foram discutidas as atuais situações do Funrural, Fethab, Licenciamento, Financiamento, Estradas, agronegócio e também a rodovia BR-163. Para o ministro a região do extremo norte possui a capacidade de desenvolver a agricultura “Alta Floresta e região vive um momento diferente daqueles que nós tínhamos há dez anos, ou coisa parecida, nesse momento a agricultura começa a ter uma atuação muito mais forte, a gente começa a ter uma atuação muito mais forte e como eu disse aqui na minha fala isso vai levar Alta Floresta e região para outro patamar, porque onde se tem produção de grãos você vai ter a verticalização”, destacou o ministro.

Para o Prefeito Asiel Bezerra a vinda do ministro é de grande importância para a economia e desenvolvimento da agricultura local, uma vez que o município que está migrando para a produção de grãos pretende fazer um misto de pecuária e agricultura, mantendo a base do município que é a criação de gado, “é muito importante essa vinda principalmente nesse momento que está mudando a base econômica de Alta Floresta que era pecuária e está migrando para a produção de grãos e agricultura em geral, e isso é muito importante e vem numa hora muito boa pois temos alguns problemas muito importantes para resolvermos, como a questão de logística, o termino da BR 163, a ligação de Alta Floresta até Novo Mundo e a Ferro Grão que o ministro diz que até final do ano ele crê que vai ser licitada, então para Alta Floresta as expectativas são muito boas e o futuro será brilhante”, comemorou.

Prefeitos da região norte do estado participaram do encontro, entre eles os prefeitos Adalto Zago de Apiacás e Tony Rufatto de Paranaíta, além de diversos segmentos empresariais, vereadores, secretários municipais e do chefe de gabinete da Prefeitura de Alta Floresta Coronel Ribeiro Ribeiro. Após falar e ouvir a população o Ministro antes de cumprir sua agenda deu uma “passadinha” na feira livre, onde conversou com feirantes que estavam no local e degustou um suculento pastel de feira.