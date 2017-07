Índios dançam em memória à ancestrais em frente ao Museu

Uma intensa movimentação no museu da Unemat, nesta quinta-feira, 20, alterou um pouco a rotina do local. No período da tarde um grupo de pajés, pelo menos 9, estiveram nas dependências do museu na companhia de integrantes da Companhia hidrelétrica Teles Pires (CHTP) para verificarem o lugar aonde as urnas funerárias de seus ancestrais foram levadas após serem retiradas da região do Sete Quedas, onde foi construída a usina Teles Pires. Enquanto isso, a maior parte dos índios, cerca de 200, foram alojados no ginásio de esportes de Alta Floresta e aguardavam orientações. Após a visitação eles retornaram ao ginásio para planejar uma homenagem a seus ancestrais, a ser feita no início da noite.

Era por volta das 18 horas quando os índios se deslocaram até o museu. Novamente, os pajés entraram no museu, impedindo que outras pessoas os acompanhassem. Na saída, eles fizeram rituais em homenagem aos seus ancestrais.

Segundo o que a reportagem do O Diário apurou, em relação às urnas funerárias, ficou acertado juntamente com representantes da Funai, que ainda este ano elas serão levadas de volta à natureza, em local ermo escolhidos pelos pajés mundurucu para ficar afastado do homem branco.

Quanto aos outros pedidos formulados pelos indígenas, em relação à demarcação de terras, não houve avanços. O presidente da Funai, o general do Exército Franklimberg Ribeiro de Freitas, fez um sobrevoo e teria visitado diversas aldeias, inclusive pousando para conhecê-las in loco.