FADAF: Professor de Engenharia Civil se qualifica em Banca de Doutorado pela Unicamp

O Professor Guilherme Ferreira Ferbonink, do Curso de Engenharia da Faculdade de Direito de Alta Floresta, obteve o Exame de Qualificação Geral de sua Tese de Doutorado em Ciências, na área de concentração Físico-Química pelo Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, em dezembro passado, a tese será defendida no segundo semestre de 2018.

Guilherme leciona no Curso de Engenharia Civil, atuando nas cadeiras de Química Geral e Experimental e Física Geral e Experimental II. O tema de sua Tese é “Espectroscopia resolvida no tempo aplicada ao estudo de transferência de energia em superfícies”. O docente da FADAF é orientado pelo PhD. René Alfonso Nome Silva, Professor Adjunto no Instituto de Química da Unicamp desde 2010. Este possui experiência na área de Química, com ênfase em Físico-Química, atuando principalmente nos seguintes temas: femtoquímica, espectroscopia mono-molecular e nanofotônica.

Professor Guilherme Ferreira é Bacharel em Química, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e Mestre em Química pela Unicamp. A FADAF deseja muito sucesso em nome de todos da Instituição e de todo o Nortão de Mato Grosso, afinal, com sua qualificação a sociedade só tem a ganhar.