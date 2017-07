Exclusivo: Diretor da MAP confirma voo para Alta Floresta e justifica atraso por manutenção no aeroporto de Santarém

Uma manutenção na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, no Pará, que iniciou no dia 19 de junho e segue até o dia 17 de agosto, provocou mudanças em voos agendados no período e de quebra gerou um atraso na entrada em operação da empresa MAP Linhas áreas em Alta Floresta e Sorriso. A reportagem do O Diário conversou por telefone com Dercio Assis, gerente comercial da empresa que confirmou para o “final de agosto” a nova dada para o início das atividades em Alta Floresta.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou desde o inicio de 2017 a empresa MAP linhas aéreas, implantar voos ligando Sorriso e Alta Floresta aos municípios de Itaituba, no Pará e Manaus, no Amazonas. Haverá conexão para Brasília-DF. A companhia deveria ter começado a operar há mais de um mês o primeiro voo estava programado para ocorrer no dia 15 de junho e pelo site da companhia os bilhetes já estavam inclusive sendo comercializados.

Conforme Assis, a ligação aos municípios de Alta Floresta e Sorriso dependem dessa liberação, que deve ocorrer no final do mês de agosto, só assim que a empresa iniciará a programação de atuação no município, “nós estamos aguardando a liberação do aeroporto de Santarém para que nossa malha possa voltar ao normal e ai nós programarmos a ida”, destacou.

As instalações por parte da gestão do aeroporto municipal para o recebimento da companhia já estão prontas, o que falta é a vinda in loco da MAP para a adaptação do espaço que foi construído recentemente, “a gente tinha quatro ou cinco passagens vendidas, mas entramos em contato com os compradores para que eles tivessem a devolução do valor e isso já foi feito”, o voo partiria de Manaus, passaria por Itaituba e pousaria em Alta Floresta.

Conforme Décio irão operar duas aeronaves a AT72 com capacidade de 66 passageiros e a AT42 com capacidade de 45 passageiros. A programação inicial seria que o voo saísse do aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus (AM), às 7h (horário de Mato Grosso), com escala em Itaituba (PA), às 9h14 e pousará em Alta Floresta às 11h22. O avião ainda realizará a conexão entre Alta Floresta, Sorriso e a capital do país Brasília, com a nova solicitação os horários podem ser alterados quando for para, de fato, iniciar a operação.