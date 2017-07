Associação dos Moradores prepara almoço para o “Dia dos Pais”

Da redação

A associação de moradores do bairro Jardim Araras – AMJA realizará em comemoração ao Dia dos Pais, no dia 13 de agosto um churrasco e um show de prêmios com o objetivo de arrecadar fundos para a reforma da cozinha da associação. A festa será realizada na associação localizada no final da Rua Avestruz e deve ter inicio as 08h00 da manhã o churrasco acompanhado de mandioca custará R$ 40,00 já os complementos serão vendidos separadamente.

O festival de prêmios será realizado na parte da tarde após o almoço, a cartela serão comercializadas por R$ 10,00 e como prêmio serão ofertados: 1º lugar: roçadeira elétrica; 2º bicicleta; 3º aparelho de som; 4º kit motoqueiro e um óculos de sol e 5º e ultimo prémio um barbeador elétrico e furadeira elétrica.

As vendas antecipadas já estão sendo realizadas, os interessados devem entrar em contato com os membros da diretoria na sede da associação.