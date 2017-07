Secretário confirma que pagamentos da saúde serão feitos no dia 20 desse mês

Kariny Santos/

Da redação

Um assunto que tem repercutido nas últimas semanas em Alta Floresta é o pagamento dos servidores municipais, que hoje dia 18 de julho alguns deles ainda estão sem receber. Em coletiva de imprensa realizada na prefeitura municipal na manhã de ontem (17), o secretario de finanças Creomar Camilo relatou que os mesmos estão vinculados às receitas e como houve queda nas arrecadações em nível federal e estadual, houve o atraso, porém atualmente apenas os funcionários da pasta da Saúde estão sem receber.

Conforme o secretario, a pasta da saúde é que tem mais sofrido com os atrasos, uma vez que houve desvinculação da administração, dando autonomia total para o gestor da pasta, que optou para que o pagamento seja feito todo dia 20, “o secretário definiu que ele ia pagar a folha todo dia 20, uma definição do secretário, não é da prefeitura e não está vinculado com o pagamento da prefeitura com ao da saúde”, destacou.

De acordo com Camilo, Alta Floresta está aguardado alguns repasses extras, como é o caso de 1% do FPM no mês de julho e mais 1% no mês de dezembro e ainda a repatriação do dinheiro da Lava Jato para o mês de agosto, o que deve chegar em torno de um milhão e oitocentos mil reais. “As receitas do município tiveram uma queda muito acentuada, nós tivemos a arrecadação do nosso ISSQN que caiu muito, contando com as arrecadações do governo federal que também caiu muito, porque é uma situação nacional e o Brasil está passando por uma dificuldade financeira enorme que vem desde o governo federal e como a nossa arrecadação caiu e as dispensas não diminuem, pelo contrario elas aumentam”.

Em relação à notificação feita pelo Ministério Público quanto a diminuir a folha de pagamento, Creomar disse que a saúde demitiu todos os servidores contratados e fará um teste seletivo, as outras secretarias também realizarão o teste seletivo, por uma determinação do Ministério Público Estadual.