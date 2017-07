Governo vai leiloar, em blocos, aeroportos de Recife e Cuiabá

O Globo

O governo decidiu leiloar dois blocos de aeroportos na nova rodada de concessão do setor, segundo autoridades da área. A ideia é testar o novo modelo com um aeroporto do Nordeste, o de Recife (PE), e outro de Mato Grosso (Cuiabá), a fim de puxar a concorrência.

Quem arrematar Recife levará também Campina Grande (PB), Maceió, Aracaju, Juazeiro (CE) e João Pessoa (PB). O vencedor da licitação do aeroporto de Cuiabá terá de assumir também os terminais de Barra do Garças, Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis. Os ativos serão incluídos na nova carteira de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), em agosto.

A ideia inicial era lançar mais blocos de aeroportos, mas não há consenso no governo. Enquanto os ministérios da Fazenda e do Planejamento querem o fim da Infraero e a privatização pura de todos os terminais, como forma de levantar receitas e acabar com os problemas da estatal (custo com funcionários e falta de dinheiro para investir), outras áreas querem manter a empresa, ainda que em tamanho reduzido, por questões estratégicas.