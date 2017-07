Usina São Manoel doa madeira ao Assentamento São Pedro

A Empresa de Energia São Manoel vai colaborar com o Projeto de Revitalização do Assentamento São Pedro (PRASP). A participação corresponde a doação da madeira que será utilizada para a construção do barracão que acomodará o conjunto das máquinas e implementos agrícolas doados pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, idealizadora do projeto. A cessão inclui ainda a quantidade prevista para a instalação das cercas em volta do local.

Vigas, palanques e tábuas de castanha rosa, garapeira e itaúba serão destinadas para o espaço com aproximadamente 800m² que deve ser construído na sede do Centro Comunitário do PRASP. De acordo com o Diretor de Meio Ambiente da Usina Hidrelétrica São Manoel Aljan Machado, o destino da madeira vai de encontro com o desejo do empreendimento. “Por ser uma questão social e beneficiar tantas famílias isso é muito importante para a São Manoel participar disso”, afirmou. Atualmente, o Assentamento São Pedro tem mais de 700 famílias residentes.

A contribuição foi comemorada durante a cerimônia de entrega da patrulha mecanizada que ocorreu, no último dia 13, na Comunidade Jardim do Éden, sede do Centro Comunitário do PRASP e da Cooperativa Mista dos Agricultores do Assentamento São Pedro (Coomasp). O evento recebeu representantes do Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária (Incra), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e Instituto Centro de Vida (ICV), apoiadores do projeto.

Emocionado com a realização do projeto e concretização do empenho da equipe, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Companhia Hidrelétrica Teles Pires Marcos Duarte agradeceu a parceria da Usina Hidrelétrica São Manoel, empreendimento vizinho, por abraçar a causa e também fazer parte do conjunto de benfeitorias que pretende alavancar o crescimento do assentamento e consequentemente do município de Paranaíta (MT). Para Rainério dos Santos, presidente da Coomasp, o apoio da São Manoel vai somar com as ações já em andamento pela CHTP. “Estamos muito contentes com tudo que está acontecendo. A madeira doada vai servir para construírmos o barracão e podermos guardar as máquinas e cereais da cooperativa”, afirmou Rainério.