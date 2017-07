Garoto morre atropelado em acostamento

Anderson Hentges

De Sinop

O adolescente Henrique da Silva de Oliveira de 14 aos, morreu após um carro desgovernado atropelá-lo no acostamento da MT-320 entre Colíder e Nova Canaã do Norte, na madrugada deste sábado (14).

Conforme Leonildo Gomes da Silva, de 41 anos, que é pai do jovem, ambos estavam na motocicleta, uma Factor, e seguiam de Nova Canaã do Norte para Sinop, quando um dos pneus estourou. Eles pararam a moto no acostamento e aguardavam socorro.

De repente um carro que ainda não foi identificado, invadiu a pista contrária e atropelou Henrique, o arrastando por alguns metros. O corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o atendimento do garoto, mas ele já estava sem vida. O jovem teve várias escoriações pelo corpo e ferimentos na cabeça.

O condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro. O corpo de Henrique foi encaminhado para o IML de Alta Floresta para os devidos procedimentos. A Polícia Civil irá investigar a versão apresentada e tenta localizar o motorista que causou o acidente.