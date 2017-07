Detran propõe parceria para ampliação dos serviços em Paranaíta

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Arnon Osny, em visita com equipe técnica à Paranaíta na última segunda-feira 03, propôs a ampliação dos serviços da autarquia no município. Atualmente, a unidade conta apenas com uma Agência Municipal de Trânsito.

Com a ampliação, deverá ser ofertada maior gama de serviços do Dertran à população local e, posteriormente, evoluir para a implantação de uma Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). “Tendo em vista a expansão da autarquia e as melhorias promovidas nesta gestão, um dos objetivos das visitas técnicas é promover parcerias com as prefeituras locais para a construção de novas Ciretrans”, disse.

Na ocasião, o prefeito da cidade, Antonio Domingo Rufatto, levou a equipe técnica do Detran a um terreno, na região central, onde poderá ser construída a Ciretran. A proposta de ampliação seguirá os trâmites legais, conforme legislação vigente e, assim que for firmada e finalizada, dará início à execução da obra.

A equipe técnica continua em visita às unidades da região Norte do estado. De acordo com o presidente, foram realizadas visitas no primeiro semestre deste ano, que tiveram um resultado positivo tanto para a gestão como para as unidades.