Saúde disponibiliza 104 temporários para demissão; Ribeiro avisa os outros secretários: “cada um é responsável”

Da redação

O secretário de saúde de Alta Floresta Adonis Sampaio apresentou esta semana a lista de demissões de cargos temporários, em cumprimento a uma nota recomendatória do Ministério Público Estadual. O numero de demitidos chegou 104 servidores apenas da área da Saúde e deve ser uma das secretarias mais afetadas. O chefe Gabinete da prefeitura, Coronel Ribeiro mandou um aviso aos outros secretários que ainda não apresentaram os levantamentos que foram solicitados há mais de 15 dias, “cada um é responsável”, recordando que fez uma reunião com todos os secretários aonde expos que mesmo entre os funcionários cuja contratação era imprescindível, que fosse feita uma justificativa plausível que seria apresentada à Ministério Público para análise.

Segundo o chefe de Gabinete, pelo levantamento que foi feito, os chamados “cargos irregulares” não foram ocupados apenas na atual administração, mas vem sendo repetido há muitos anos, incluindo outras administrações. “Na verdade a responsabilidade é dos gestores que passaram pela prefeitura e do que está presente hoje, o dr Asiel, a responsabilidade em questão destes cargos ilegais é ação velha, de coisa antiga”, informou, explicando que em janeiro deste ano a prefeitura recebeu uma notificação do Ministério Público Estadual no sentido de corrigir este erro histórico. “Infelizmente nós vamos ter que ficar impopular, vamos ter que exonerar vários pais e mães de famílias, mas, porém, em detrimento de uma legalidade que nós temos que colocar a prefeitura pra rodar”, explicou.