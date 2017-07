Morre pioneiro “Cabeça”, após 10 dias internado

Da redação

Morreu ontem por volta de 17:30h, aos 72 anos de idade, o pioneiro de Alta Floresta Eliezo Lopes Carvalho conhecido como seu Cabeça. O Paraibano que ficou nacionalmente conhecido na década de 80, quando no auge do garimpo era um dos lideres da região conhecida como Pista do Cabeça, é uma daquelas figuras folclóricas da cidade, mas recentemente foi diagnosticado com tumor na região abdominal. Seu Cabeça era figura constante na Câmara Municipal, participava de todas as sessões ordinárias e chegou a ser homenageado em 2015 com o título de cidadão honorário de Alta Floresta.

Justamente pela presença constante nos corredores do legislativo altaflorestense, a morte do Cabeça pegou muita gente de surpresa. Seu Cabeça sonhava em ocupar uma vaga no legislativo de Alta Floresta, chegou a ter seu nome aprovado nas convenções em 2016, mas não concorreu por questões familiares.