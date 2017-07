Ciretran terá em breve nova sede

Kariny Santos/ Da redação

A 20ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Alta Floresta deve receber nos próximos meses a construção do novo prédio para a sede, as informações foram repassadas pela gerente da unidade no município, Roberto Patel. A obra será uma parceria entre o Município e o Estado e deve ser executada em um uma área localizada no loteamento “Jardim Europa”, nas margens da MT-208.

A parceria com o município foi proposta pelo presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT), Arnon Osny, durante reunião com o prefeito ASiel Bezerra, oportunidade em que foi apresentado o projeto arquitetônico para a equipe da prefeitura.

Conforme o gerente da unidade no município, Roberto Patel, a maior dificuldade do Detran hoje é a falta de espaço e a falta de aceso de veículos de grande porte para vistorias, “a importância dessa nova obra para nós é o espaço mais amplo, pois teremos um prédio maior e não resta duvida uma construção nova que vai ter um melhor local de trabalho, um melhor lugar para o usuário”, destacou. O projeto arquitetônico contempla o prédio de atendimento, local para vistoria de veículos de pequeno e grande porte e pátio com aproximadamente 8 mil m².