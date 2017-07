Bombeiros de Alta Floresta fazem treinamento de atendimento pré hospitalar

Kariny Santos/ Da redação

Teve inicio nesta segunda-feira (10) o treinamento de atendimento Pré-hospitalar básico oferecido pela 7ª CIBM com sede em Alta Floresta nas dependências do Tiro de Guerra 09/001. O curso será ministrado até dia 21 de julho e foi viabilizado através de uma parceria com a FAB – da base aérea da Serra do Cachimbo, corpo de Bombeiros de Colíder, TG.

Ao todo serão 30 participantes do curso, sendo 26 bombeiros que integram o comando regional, dois militares da Fab e dois militares do exército brasileiro. O curso terá carga horaria de 120 horas com abordagem em lições como; oxigenoterapia, intoxicações, emergências pediátricas, doenças infectocontagiosas, reanimação cardiopulmonar, hemorragias entre outros e será ministrado por uma equipe composta por seis bombeiros do Brasília – Distrito Federal que usam como base a mesma técnica adotada pelos planos de atendimento do exterior, conforme a 1ª Tenente do corpo de bombeiros do Distrito Federal, Bárbara Martins, o objetivo do CB é trazer capacitação para prestação de um melhor serviço para a população.

“O curso vai dar uma noção de atendimento pré-hospitalar tanto na área de trauma quanto na parte clinica baseados nos protocolos internacionais de atendimento, então tudo que estamos passando aqui para os alunos é baseado em um protocolo internacional validade que ajuda consideravelmente na sobrevida dos pacientes, então estamos fazendo isso pela população, para que eles tenham um melhor atendimento possível já baseado em todos esses padrões internacionais”, destacou a Tenente.