HC de Mato Grosso faz atendimento em Alta Floresta

Kariny Santos/ Da redação

Foi realizado nesta terça-feira 11, na Policlínica localizada no Bairro Cidade Alta, o atendimento da equipe do Hospital de Câncer de Mato Grosso em Alta Floresta. A equipe do Hospital de Câncer de Mato Grosso atendeu cerca de 600 pessoas nas especialidades de cólo de útero, mama, próstata, pele e bucomaxilo.

Conforme a coordenadora da atenção básica no município Ligia Piton, as triagens foram realizadas no decorrer do mês de junho com os pacientes da zona urbana e rural e na data de ontem receberam o atendimento do especialista, “veio a equipe do hospital do câncer do Mato Grosso com os profissionais que são lotados lá e agora vão fazer o atendimento direto com esses pacientes que foram triados, em torno de 120 pacientes para cada tipo de especialidade”, no local foram feitas avaliações e diagnósticos, onde alguns profissionais avaliam clinicamente e outros realizaram os exames.

Cada especialidade possui uma faixa etária cólo de útero são paciente de acima de 18 anos ou que já iniciou a vida sexual, de Próstata homens e de Mama acima de 40 anos e exame de pele não possui idade definida, “após as consultas e os exames eles já pontuam as pessoas que precisam ser realocadas até Cuiabá através da secretaria de saúde e nós agilizamos a forma desse paciente chegar até a capital”, após as analises e diagnósticos os profissionais encaminham os pacientes necessários para atendimento e acompanhamento na capital.