Grupo Mírian investirá R$ 22 milhões em Matupá

Assessoria de Comunicação

O Prefeito Municipal Valtinho Miotto recebeu em seu gabinete um dos sócios proprietários da Rede de Postos de Combustíveis do Grupo Mírian, empresa que está presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará.

Segundo o Diretor do Grupo Mírian, Junior Galvane Batista, no município de Matupá serão investidos mais de R$ 22 milhões na construção da sexta filial da rede de postos. A estrutura física de 85.000 M² será edificada as margens da rodovia BR-163 sentido Guarantã do Norte. As obras deverão ser iniciadas em aproximadamente 30 dias com previsão de conclusão de 12 meses.

O complexo contará com Shopping que abrigará lojas, farmácias, restaurantes, churrascarias, conveniências, escritórios, consultórios médicos e odontológicos, cafeterias, além de posto de molas, borracharia, auto elétrica, lava car, estacionamento para 500 caminhões estáticos, dentre outras empresas, comércios e prestadores de serviços. Depois de concluído serão gerados cerca de 120 empregos diretos.

O Prefeito Valtinho Miotto garantiu todo apoio logístico do Poder Público Municipal para que os investidores construam o maior posto de combustível da região norte na cidade de Matupá, que possui uma localização estratégica no entroncamento das rodovias BR-163 com a MT-322, conta com áreas escrituráveis, está dotada de infraestrutura, e que se apresenta em franca evolução nos setores do agronegócio, indústria e comércio. A nova empresa irá gerar novos postos de trabalho, fomentar a economia local e incrementará a receita pública por meio da arrecadação de tributos.

“O Grupo Mírian escolheu o município de Matupá pela sua extraordinária infraestrutura e logística. Mas também pela receptividade e apoio concedido pelo Prefeito Valtinho Miotto a nós empresários-investidores. Estamos no estágio de finalização do projeto, tratativas de caráter ambiental e limpeza do terreno onde iremos construir a sexta filial de nossa rede de postos”, comentou o Diretor Júnior Galvane Batista.