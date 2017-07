Festival de Natação movimentou o CTG

O clube CTG de Alta Floresta promoveu no final de semana o 1º Festival Municipal de Natação. Um evento voltado a base da modalidade, que são os conhecidos trabalhos de iniciação.

O evento iniciou com a disputa na categoria menor onde cada pupilo que caia na piscina, esse era impulsionado pelos gritos e pela vibração do pais e torcedores. Numa sábia decisão, assim que e encerrou a categoria menor, foram entregues as premiações, sendo essas feitas pelos próprios pais dos competidores pemiados.

Na sequencia foi feito as demais categorias com destaque para a disputa adulta que contou com a participação do secretário Zami r Mendes.

De acordo com a professora Patricia Ricca, apesar da ausência de alguns nadadores, o evento foi tranquilo e correspondeu as expectativas da organização. Ricca lembrou ainda que no segundo semestre acontece o 2º Festival de Natação, sendo esse a ser realizado ma piscina do Complexo Esportivo Geraldo Ramos.

Lembrando que o evento é uma realizaçao da Secretaria de Esportes do municipio com o apoio do Clube CTG.