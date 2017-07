Trabalhador morre em queda de poste em Alta Floresta

Da redação

O trabalhador Aparecido Perin, 31 anos, morador do bairro Boa Nova 3, morreu num acidente de trabalho nesta sexta-feira, 07, após sofrer um acidente em um poste (ele trabalhava com a confecção de postes) que caiu sobre seu peitoral logo pela manhã, quando iniciava suas atividades. Segundo informações coletadas por nossa reportagem, com familiares, ele estava numa altura de cerca de meio metro, mas escorregou e na queda o poste caiu sobre o seu corpo.

Imediatamente o trabalhador foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Albert Sabin, foram feitos todos os procedimentos médicos necessários, porém por volta de 15 horas acabou falecendo, por causa de hemorragia interna.