Projeto desenvolvido pelo campeão brasileiro e mundial pode parar

“Além dele, escolinhas de iniciação esportiva de modalidades podem parar”

Apesar do grande desempenho e do que representa para a sociedade, e principalmente para a juventude altaflorestense, o projeto desenvolvido pelo campeão mundial e brasileiro Zé Skiva corre o risco de parar em virtude dos cortes determinados pela Promotoria Publica de Alta Floresta em cumprimento determinação da Constituição da República e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O projeto desenvolvido na Academia Nocaute que funciona no Ginásio Pezão atende gratuitamente mais de 150 crianças que sonham em um dia chegar ao feito do lutador altaflorestense e isso pode estar com seus dias contatos.

Além de Skiva, até mesmo o Complexo Esportivo corre o risco de fechar suas portas caso a determinação de demitir parte do pessoal técnico e de serviços gerais se concretize.

A situação preocupa o Secretário Zamir Mendes já que a Secretaria de Esportes atende realiza perto de dois mil atendimentos para varias faixas etárias e em varias modalidades esportivas, entre essas, as escolinhas de esportes de futsal, basquetebol, voleibol, handebol, futebol, atletismo, natação, hidroginástica, hidroterapia além das competições oficiais e os serviços de atendimento a comunidade, como locação de quadra, aulas de educação fisica do IFMT dentre outros.

São contratos temporários necessários para atendimento a comunidade e caso aconteça realmente essas dispensas, milhares de crianças ficarão sem esses atendimentos.