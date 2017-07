Cooperalfa realizou reunião em Apiacás dia 30 de junho

A Cooperalfa, Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta, que abrange vários municípios da região, realizou reunião na cidade de Apiacás, com o intuito de incentivar os garimpeiros a buscarem a legalização de suas atividades. O presidente da cooperativa, Darci Winter compareceu acompanhado de uma equipe técnica que explicou aos garimpeiros a necessidade da legalização do setor.

Dentre as explicações, a lei Complementar nº 592/2017 de maio do ano passado , trata da sobre o programa de regularização ambiental – PRA e disciplina o Cadastro Ambiental Rural – CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Pela nova legislação, segundo o engº agrônomo Elton Rocha, os proprietários rurais têm 90 dias a partir da publicação da lei para atualizar o seu CAR.

No encontro foi explicado que o poder público municipal, as compras de ouro e o comércio em geral devem investir na divulgação da Cooperativa como forma de alavancar a economia do município. A orientação tem que chegar até os proprietários rurais para entenderem que garimpagem vale apena economicamente, desde que, faça dentro dos parâmetros da lei. A filiação à Cooperativa é o modo de fortalecimento das ações. O prefeito Adalto Zago acompanhou a reunião.