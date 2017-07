Bombeiros atende ocorrência de incêndio

Uma residência de madeira, localizada no bairro Setor B, ficou bastante danificada após pegar fogo na sexta-feira, 08. De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros, André Júnior Mazieiro, no imóvel estava apenas a empregada que percebeu as chamas.

“A casa fica próxima ao quartel e conseguimos chegar rápido. Após combatermos as chamas, foi necessário retirar algumas telhas para fazer o resfriamento. O quarto e as laterais da casa foram as mais atingidas. Alguns voluntários retiraram os móveis e algumas peças de roupas dos proprietários”.

Mazieiro explicou que o incêndio pode ter iniciado na parte elétrica. “Havia um ar-condicionado com partes derretidas na fiação de instalação. Possivelmente o incêndio começou na rede de energia até a entrada no imóvel. Como a casa é de madeira, o fogo se alastrou muito rápido para outras partes”.

Ainda de acordo com o sargento, ninguém ficou ferido.