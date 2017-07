Após demissão, administração “poderá” fazer teste seletivo

Kariny Santos/

Da redação

No final da última semana o prefeito Asiel Bezerra falou a imprensa sobre as demissões do quadro de funcionários, conforme o chefe do executivo o que está sendo realizado é o atendimento de uma exigência do Ministério Público que exigiu a realização de teste seletivo para o preenchimento do quadro funcional municipal. A lista com o nome dos profissionais deve ser divulgada hoje (10).

“São contratos que o ministério público nos cobrou que teria que ser feito teste seletivo para eles, então com um acordo com o MP estaremos dispensando todos os contratos só não aqueles serviços essenciais, um exemplo é os agentes ambientais que recolhem o lixo então esses ai a gente não pode dispensar, a cidade vai ficar sem coletar lixo? Não tem como, mas os que não for ‘serviços essenciais’, serão dispensados e se assim podendo logo em seguida estaremos fazendo o teste seletivo para estar contratando os serviços que a cidade necessita”, explicou Asiel.