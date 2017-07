Mais de 30 anos depois, Alta Floresta volta a ter sala de cinema ao público

Da redação

“É a concretização de um desejo”, a frase dita pelo empresário Edson Dantas, do Centro Comercial, explica o corre corre de última hora para deixar tudo pronto para a apresentação da primeira sessão do “Cine Company”, que apresentará três filmes que estão em cartaz nas principais salas de cinema do Brasil, “Meu Malvado Favorito 3”, “A múmia” e o lançamento mundial “Homem Aranha – A volta ao lar”, que foi lançado oficialmente em todo o mundo nesta quinta-feira, 6 de julho.

Proprietário do Cine Company, Jones Fernandes, afirmou que Alta floresta terá acesso aos filmes simultaneamente com os grandes centros. “A gente vai trazer o que tem de mais novo no mercado, inclusive nós estamos entrando nesta semana com o filme Homem Aranha, de Volta ao lar, um grande lançamento”, dizia, quando foi interrompido pela reportagem, “é simultâneo com o Brasil inteiro?” e obtivemos como resposta, “simultâneo com os Estados Unidos”, afirmou, “espero que a população nos prestigie com sua presença, que venha e que aprecie um bom filme”.

O empresário Edson Dantas, proprietário do Centro Comercial estava radiante com os testes que estavam sendo realizados na noite desta quarta-feira, 05 e acompanhava os retoques. Pipoqueira, iluminação, teste de som e da imagem, nenhum detalhe escapava aos olhares atentos de Edson e Jones. O ritmo forte de trabalho não deixa dúvidas quanto à frase que abriu a reportagem, “é a concretização de um desejo”.

Edson e Jones se conheceram através de um parente do empresário altaflorestense que mora no interior de São Paulo, Presidente Venceslau, aonde reside o empresário paulistano. O desejo de implantar um cinema em Alta Floresta os aproximou. Jones veio até a cidade, fez um estudo de viabilidade, apresentou o projeto e iniciaram-se os investimentos. Os valores não foram revelados, mas não precisa ser expert para saber que não ficou barato. O sistema de transmissão é digital, de ultima geração. Por enquanto não serão transmitidos filmes em 3D, que ficará para uma segunda etapa, numa sala que será construída ao lado, cuja previsão é de 180 dias para implantação.

A 1ª sala do Cine Company terá 111 cadeiras, todas confortáveis, ao estilo das melhores salas de cinema do Brasil. A reportagem do O Diário foi convidada a visitar a sala de reprodução dos filmes, o equipamento, explicou Edson Dantas, é de ultima geração. Para quem esperava, como nossa equipe, encontrar um grande aparato, a surpresa é boa, o projetor não é mais aqueles “trambolhos” de antigamente, a modernidade chegou e o projetor está ligado a um supercomputador. Os filmes chegam ao cinema através de um HD externo e é transferido para este computador. Os filmes então são programados e na hora escolhida é gerado, sem a interferência humana, o que garante também não haver atrasos. Os amantes do cinema irão adorar a novidade.

“A expectativa é muito boa, a gente espera que a população nos apoie neste empreendimento e o que a gente tem sondado nas mídias sociais e em outros meios de comunicação a resposta está bem positiva”, disse Jones Fernandes.

“Alta Floresta merece um cinema de ponta que o Centro Comercial está trazendo junto com o Cine Company, um investimento alto, mas Alta Floresta merece”, disse Dantas, “a gente almeja, a gente trabalha, estamos há 31 anos em Alta Floresta então a gente sempre procura dar o melhor de nós para nossa cidade”, disse.