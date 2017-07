Edinho Paiva se reúne com senador Welington Fagundes e deve disputar eleição pelo PR

Porto Notícias

O empresário Edinho Paiva está em Brasília onde cumpre agenda política esta semana. Edinho busca sensibilizar a classe política que representa Mato Grosso em Brasília a direcionar recursos para serem investidos em diversas áreas nos municípios do estado.

Um dos compromissos de Edinho Paiva foi o encontro com o senador da república Welington Fagundes (PR), onde apresentou demandas colhidas ao longo de suas visitas por vários municípios de Mato Grosso, quando tem levado sua intenção de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2018, e ouvido os anseios de lideranças e da população em diversos segmentos.

“Estamos lutando por Mato Grosso, e junto ao senador solicitei melhorias na área de saúde, estradas, também na regularização fundiária para a legalização das áreas ainda não documentadas. Essas foram algumas das nossas reivindicações. Todos sabemos que a saúde pública em Mato Grosso não está fácil em lugar nenhum, então em nome de várias prefeituras e lideranças estive cobrando do senador para que interceda junto a este setor também” destacou Edinho.

Edinho Paiva, foi convidado a disputar a eleição para deputado estadual ano que vem pelo PR, mesmo partido do senador Welington Fagundes com quem mantem boa proximidade, e mesmo não sendo detentor de mandado político já busca interceder em favor dos municípios e da população do estado.