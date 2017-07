A Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT vão reunir prefeitos e vereadores em Cuiabá, a partir de segunda-feira (10) para participarem da 1ª Marcha a Cuiabá – Prefeitos e Vereadores em Defesa dos Municípios Mato-grossenses Cerca de 130 prefeitos, 30 ex-prefeitos e 350 vereadores já confirmaram participação no evento, que conta com o apoio da Assembleia Legislativa. A Marcha será realizada nos dias 10 e 11 de julho, com uma ampla programação, iniciando com uma Sessão da Comissão Mista do Congresso Nacional para debater a Lei Kandir, na Assembleia Legislativa, no dia 10, às 9 horas. Às 14 horas ocorrerá a abertura oficial, no Centro de Eventos do Pantanal, com a participação de várias autoridades. Após a abertura, terá início um ciclo de palestras para prefeitos e vereadores.A inauguração da reforma e ampliação do prédio da AMM e a homenagem aos ex-presidentes da instituição, com a entrega da Ordem do Mérito Municipalista, integram a programação matutina do dia 11, terça-feira. A partir das 14 horas, na AMM, haverá palestras técnicas para prefeitos, com a abordagem de vários temas inerentes à gestão pública. A programação será encerrada com uma Sessão Especial da Assembleia Legislativa, com a participação dos gestores municipais.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância da participação dos gestores no evento. Fraga ressaltou que serão discutidos temas de extrema importância, como a Lei Kandir, que acarreta perdas financeiras para os municípios, além dos planos de cargo e salários dos profissionais da área de educação, o ISS, o novo Fethab, entre outros. “Haverá uma série de discussões que vão fazer com que os gestores municipais possam melhorar suas arrecadações, diminuir as despesas e ter uma administração com equilíbrio financeiro e orçamentário, possibilitando que os prefeitos façam uma gestão proativa e eficiente, correspondendo aos anseios da população”, assinalou.