Charge viraliza e expõe “desespero” de alguns vereadores em manter cargos

Uma charge muito criativa está fazendo sucesso nas mídias sociais, principalmente Whatsapp e facebook e vem sendo compartilhada centenas de vezes em Alta Floresta. A charge expõe uma espécie de “desespero” de alguns vereadores que parece que não acreditavam que o corte de funcionários com contratos temporários pudessem chegar até seus protegidos no serviço público.

A charge em questão reproduz um diálogo que teria sido travado entre dois secretários de Alta Floresta (nomes não foram revelados) em uma troca de mensagens pelo celular.

Veja o diálogo na charge.

– Secretário

– oi

– que p… é essa, quem manda na secretaria é o vereador, não eu?

– como assim?

– o vereador disse que se mexer nos INDICADOS dele vamos ter sérios problemas.

A situação foi descoberta por uma parcela da imprensa no início da semana e apesar de soar como fictício, o diálogo (com algumas prováveis alterações) teria de fato ocorrido nos bastidores da prefeitura, segundo uma fonte do O Diário.

Expectativa de que a prefeitura apresente ao Promotor de Patrimônio Daniel Carvalho que exigiu, em documento assinado por todos os secretários na semana passada que a prefeitura fizesse um amplo enxugamento da máquina administrativa, uma lista contendo mais de 200 nomes de servidores temporários que serão desligados de suas funções.

Alguns cargos de contratos temporários deverão ser mantidos até que seja feito um teste seletivo (segunda parte do acordo com o MPE), por se tratar de cargos imprescindíveis para o funcionamento da máquina pública, dentre eles médicos, enfermeiros e outros profissionais necessários para que a “navalha na carne” não atinja a população. No entanto, mesmo estes cargos, terão que ter uma justificativa plausível perante a Promotoria de Justiça. “Não serve qualquer justificativa”, afirmou uma fonte de dentro da prefeitura.