Audiência apresenta levantamento sobre saneamento ambiental de Alta Floresta

Assessoria PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta realizou nesta terça-feira (04) a segunda audiência pública para discussão e elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. O encontro, que reuniu mais de 60 pessoas entre representantes de órgãos, entidades, vereadores e alunos de uma escola pública, foi realizado pela manhã no auditório do Museu de História Natural. O prefeito Asiel Bezerra abriu a audiência destacando a importância da elaboração do plano, que busca um plano de ação a ser desenvolvido nos próximos anos.

Antes da audiência pública, membros da equipe responsável em levantar as informações para a elaboração do PMSB visitaram comunidades rurais e urbana do município fazendo a apresentação do conteúdo do Diagnóstico Técnico Participativo e realizando a discussão dos pontos levantados pela população.

Um diagnóstico dos sistemas de captação, tratamento e abastecimento de água, do tratamento de esgoto foi apresentado pelo engenheiro sanitarista Fernando Sanches. Ele também falou sobre limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. O levantamento foi feito com base nas visitas e com respaldo de informações de órgãos como IBGE e Governo Federal.

O prefeito Asiel Bezerra destacou a importância da elaboração do plano para o desenvolvimento de políticas para o saneamento básico no município. “A participação da sociedade é importante para definirmos uma política que atenda as necessidades do nosso município, pois é necessário apontar soluções para os nossos problemas e as audiências públicas servem pra isso”, citou o prefeito altaflorestense, ressaltando a expertise da empresa Excelência, liderada pelo engenheiro sanitarista Fernando Sanches, que está conduzindo a elaboração dessas propostas ao lado dos comitês instituídos para ampliar os debates para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.