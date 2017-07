Vereadores de Colniza aprovam por unanimidade redução do próprio salário

Com/MT Notícias

“Um belo exemplo” está sendo dado pela Câmara Municipal de Colniza. Na noite desta segunda-feira, 27, os vereadores aprovaram em sessão ordinária uma redução de 10% nos próprios salários e a diferença economizada não será cobrada no duodécimo a que o Legislativo tem direito, ou seja, economia para o município no que diz respeito ao repasse e aporte de receita ao mesmo tempo. Politicamente, os vereadores ganham pontos junto à sociedade daquele município, já que aproxima o discurso de austeridade e responsabilidade com as ações que geralmente se espera dos vereadores.

A iniciativa da redução salarial partiu do presidente da Casa, Rodolfo Cesar Andrade Gonçalves em parceira com os demais vereadores. “Diante da situação que passa o país e a nossa cidade, nós vereadores optamos pela redução de nosso subsídio”, explicou. “Apesar de já termos esses aumentos garantidos, por lei constitucional e por lei aprovada em 2016, nós entendemos que o momento é de reduzir o nosso salário”, finalizou Rodolfo.

Com a aprovação dessa lei, sendo assim a partir do dia 01 de julho do próximo mês, os salários dos parlamentares já virão reajustados com o novo valor, passando de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais).