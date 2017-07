SEDUC – MT anuncia Concurso Público com mais de 5.700 vagas

Foi divulgado o edital completo do novo Concurso Público da Secretaria de Educação Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso (SEDUC – MT), que visa o provimento de 5.748 vagas em cargos de níveis Fundamental, Médio e Superior.

Há oportunidades para Professores de Educação Básica nos perfis profissionais de: Artes (216), Biologia (38), Ciências Físicas e Biológicas (110), Educação Física (128), Língua Estrangeira – Espanhol (88), Física (145), Filosofia (72), Geografia (232), História (227), Língua Estrangeira – Inglês (181), Matemática (339), Pedagogia – Global (997), Língua Portuguesa (310), Química (138), e Sociologia (103).

Outras oportunidades estão disponíveis nas funções de Apoio Administrativo Educacional nos perfis profissionais de Manutenção de Infraestrutura – Limpeza (535), Nutrição – Merendeira (528) e Vigilância (433); e também Técnico Administrativo Educacional (928).

Os profissionais selecionados atuarão em jornadas de trabalho de 30 horas semanais, e receberão remunerações que variam de R$ 1.456,11 a R$ 8.875,13. Dentro do total de vagas, há oportunidades para candidatos que se enquadram nos itens especificados no edital completo deste certame, que já pode ser acessando em nosso site.

Os interessados devem se inscrever no período das 9h do dia 10 de julho até às 22h59 do dia 15 de agosto de 2017, exclusivamente via internet, por meio do site da organizadora, cujo endereço é o www.ibfc.org.br. A taxa de participação será de R$ 43,00 para o Nível Fundamental, R$ 63,00 para Nível Médio e R$ 91,00 para Nível Superior.

As aplicações das Provas Objetivas e Discursivas serão realizadas em Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra e estão previstas os dias 17 e 24 de setembro de 2017, de manhã e de tarde.

A avaliação dos concorrentes varia conforme o cargo escolhido. Para a função de Professor de Educação Básica, haverá Prova Objetiva, Discursiva, Avaliação Didática e de Títulos. Já para Técnico Administrativo Educacional, Prova Objetiva e Prova Discursiva; e para Apoio Administrativo Educacional, apenas Prova Objetiva.

Este Concurso Público terá validade pelo prazo de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado ainda por igual período, a critério da Secretaria de Estado de Gestão e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.