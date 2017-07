Mulher pega cobra com mão no meio de rodovia

Da redação

Um vídeo em que uma mulher que pega uma cobra (Jiboia) no meio de um rodovia no estado do Rio de Janeiro está fazendo sucesso nas redes sociais.

A cobra para o trânsito. Alguns homens observam de longe o animal. O responsável pela gravação chega sugerir que deveria ser chamado um “órgão ambiental” para fazer a retirada da cobra, outro sugere que o animal seja jogado na mata à margem da rodovia, com um pedaço de madeira. Nos dois sentidos formam-se filas de automóveis.

No meio da gravação, que durou 1:54min, surge uma mulher sem demostrar o mínimo medo da cobra, se aproxima, enquanto um homem alerta, “Fabiola, ela vai te morder” e recebe como resposta da jovem corajosa um tremendo “cala a boca” e pega a cobra pela cabeça, com as próprias mãos. Ato seguinte, como se fosse um “troféu”, a moça coloca, literalmente, a cobra no colo e sai dizendo, “madeira é o c…”.

A “plateia”, formada em sua imensa maioria por homens, assistia a tudo incrédula. Com a cobra no colo, a moça ainda comenta que a jiboia tem muita força e afirma, “já trabalhei com isso dois anos”. O homem que fazia a filmagem, um motoqueiro exclama, “malandro a mulher chegou ali e pegou, na moral, a cobra”.

O fato aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, o vídeo circula na internet desde a segunda-feira, 03, o que sugere que o fato aconteceu no final de semana.