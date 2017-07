Festa de aniversário da cidade de Apiacás foi sucesso total

Driely Melo/ Assessoria

Os apiacaenses comemoraram neste domingo (02), o 29º aniversário de Apiacás. As festividades foram marcadas já no sábado à noite com o Cine Senar na praça, no domingo pela manhã com a 3ª Cavalgada dos Amigos, encerrando a noite com o desfile cívico das escolas, secretarias, show com a pastora Rosilda Ribeiro e Banda, a dupla Jhony e Marcos e Claudia e Daiane.

Para o prefeito Sr. Adalto Zago, a festa estava linda e quem ganha o presente são todos os munícipes. “Quero aqui de forma muito especial, parabenizar todos os servidores públicos, secretários que se empenharam ao máximo para que a festa do aniversário da cidade pudesse ter sido realizada, agradecer de coração a presença do Deputado Federal Ezequiel Fonseca que aproveitou a festa para nos entregar a patrulha mecanizada que vem para atender nossos produtores rurais, sendo assim não posso deixar de agradecer os meus amigos e deputados Romoaldo Junior e Dilmar Dalbosco pelos 13 resfriadores que entregamos para o nosso secretário de agricultura junto com a associação dos produtores de leite do nosso município. Agradecer também o prefeito de Nova Bandeirantes Valdir Rio Branco que veio nos prestigiar e os nossos vereadores que sempre estão presentes. E encerro agradecendo todas as pessoas que estiveram presentes fazendo nossa festa um sucesso”. Diz o prefeito.

De acordo com o vice-prefeito, Sr. Joao Bosco, Apiacás completou 29 anos de muitas lutas e de conquistas. “Apiacás como costumamos chamar é terra de gente feliz, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa história, hoje quero agradecer a todos os envolvidos que organizaram a festa, agradecer a população que esteve presente e parabenizar o meu amigo Adalto Zago por conduzir tão bem nosso município”. Ressalta o vice-prefeito.

Quem também esteve presente foi a presidente da câmara, a Sra. Regina Pizoli, que em nome de todos os vereadores parabenizou Apiacás. ” Minha felicidade é muito grande, pois já estou no terceiro mandato fazendo parte da história do nosso município e hoje estando a frente da câmara, quero parabenizar toda população que prestigiou a festa, parabenizar os servidores públicos, os vereadores e ao prefeito Adalto Zago e o vice-prefeito João Bosco”. Afirma a presidente da câmara.