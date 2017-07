Em visita a Alta Floresta, deputado federal anuncia emenda para pavimentação asfáltica

Assessoria PMAF

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) anunciou nesta segunda-feira (03) a liberação de uma emenda para realização de pavimentação asfáltica para o bairro Boa Esperança, em Alta Floresta. O parlamentar aproveitou visita feita durante o fim de semana para um encontro com o prefeito altaflorestense Asiel Bezerra, secretários de Governo, Antonio Ribeiro de Morais, e de Desenvolvimento, Elsa Maria Lopes, vereador Eloi Crestani e lideranças do PP no município.

A emenda anunciada por Fonseca é no valor de R$ 400 mil. “É uma emenda impositiva, o que assegura sua liberação”, explicou o parlamentar. Ele disse que tem procurado atender todos os municípios matogrossenses, principalmente os que mantêm bom relacionamento com os gestores, como é o caso de Alta Floresta.

O anúncio da liberação do recurso deixou otimista o prefeito Asiel Bezerra. “Todo recurso que atende as demandas da comunidade altaflorestense é bem recebido, principalmente na área de infraestrutura, com a pavimentação asfáltica dos bairros de Alta Floresta”, avaliou.

No mês passado, o governador Pedro Taques assegurou a liberação de emendas para pavimentação asfáltica em bairros do município durante a realização da Caravana da Transformação. A emenda, de R$ 7 milhões, é de autoria do Romoaldo Junior e vai contemplar 11 bairros com a pavimentação de pelo menos 33 ruas e avenidas.