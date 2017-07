Sispumaf intermedeia reunião entre Servidores da Saúde e Secretário, em pauta, atraso salarial

Da redação

Uma reunião intermediada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – Sispumaf, em que participaram em torno de 80 servidores da saúde e o secretário Adonis Sampaio, serviu para discutir a questão do atraso nos salários dos servidores deste setor, que no mês passado foi pago depois do dia 20. A proposta do Secretário era de “parcelar” em duas etapas, no início do mês e o restante no dia 20 ou pagamento integral no dia 20. A primeira proposta não foi acatada e a segunda (pagamento dia 20) ainda serão analisada em nova reunião, agora com o secretário de finanças. Os servidores da saúde cogitam aceitar a proposta desde que todos os servidores do serviço público municipal recebam no mesmo dia. “Se a saúde está recebendo dia 20, então vamos trazer todo mundo pra receber junto com a gente que pra brigar para uma regularização é mais fácil desta forma, todo mundo junto”, disse o presidente Rogério Francisco da Silva.

A vereadora Elisa Gomes participou da reunião e ajudou a cobrar do secretário que po pagamento seja feito até o 5º dia útil de cada mês. Ela reconheceu o momento que o município está vivendo em função da diminuição de receita, mas elogiou as ações que estão sendo feitas no sentido de enxugar a máquina, razão pela qual ela acredita que seja possível fazer o pagamento até o 5º dia útil. “É preciso que o pagamento dos servidores seja feito em dia (…) o servidor já está acostumado a receber no começo do mês, até o 5º dia útil”, afirmou emendando, “eu fico na esperança que todos recebam no mesmo dia, mas que seja no máximo até o 5º dia útil de cada mês”.

O secretário Adonis Sampaio elogiou a atuação do sindicato ao intermediar a reunião, momento em que ele pode expor aos funcionários as reais situações do município que sofre com a queda nas receitas federais, estaduais e até de recursos próprios, que ocasionou o atraso no mês passado. “Nós temos um cenário de diminuição de arrecadação tanto federal como estadual e contrapõe isso a questão da diminuição da arrecadação municipal, que é um cenário nacional, então hoje a gente tem um déficit efetivo na folha. Nós não temos receita pra cumprir com esse dia 5, então a gente está fazendo uma proposta para os servidores mediado pelo sindicato para que a gente possa dar um fôlego e preparar o município para que possa estar pagando até o dia 20 para os servidores”, afirmou.

A “nova reunião” com o secretário de finanças ainda não foi marcado, mas a proposta dos servidores é que aconteça antes do pagamento do funcionalismo, como forma de não enfraquecer o movimento.