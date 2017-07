Novos presidentes tomam posse nos clubes rotários

Em cerimônia realizada na noite de sexta-feira, 30, tomaram posse os novos presidentes dos clubes rotários de Alta Floresta. O evento aconteceu no salão de festas do Rotary Clube e contou com a participação de diversas autoridades e membros da sociedade que foram prestigiar os novos presidentes. Assumiram Amilto Felizardo, Rotary Club, Jair José Flores da Silva (Cabelo) no Rotary Centro, Lucilene Tizo Petri, Casa da Amizade, Gabriel Petri, Interact e Wesley Borges de Lima no Rotaract.

O evento contou com participações de autoridades locais que fizeram parte da mesa de honra. O prefeito Asiel Bezerra foi representado pela Secretária de Desenvolvimento Elsa Lopes, que fez uma saudação aos novos presidentes relatando a importância do Rotary para a sociedade. A cerimônia também teve um momento religioso, o pastor Amarildo Marques fez a benção inicial e o padre Braz fez o encerramento. Ao final do evento foi servido um jantar aos presentes.

Segundo o presidente do Rotary Centro, Jair Flores, a expectativa é de sucesso do mandato e para isso registrou a importância do apoio que o clube recebe de diversos segmentos, dentre eles a imprensa, principalmente na divulgação de eventos importantes do calendário, “o Rotary é uma vida, há dez anos que eu estou no Rotary, até já tentei sair, mas aqui a gente se sente bem ajudando o próximo, tem muitas pessoas que não tem a sorte que a gente tem de ter um bom trabalho, amizade e conhecimento”, disse afirmando que o trabalho de Rotary é gratificante.

Amilto Felizardo, que assume o Rotary Alta Floresta, disse que pretende elaborar projetos na tentativa de atrair investimentos externos para a cidade. “Já estamos montando projetos com a Justiça Solidária, já estamos montando projetos com a Fundação Rotária, em Alta Floresta o último projeto que foi feito pelo Rotary Internacional foi em 2011/12 e esse dinheiro veio em 2014, então demora um pouco pra vir, mas já estamos escrevendo um projeto, pretendemos fazer um projeto em torno de 50 ou 60 mil dólares e acreditamos que conseguiremos”, disse confiante.

Ações locais do Rotary continuarão a ser desenvolvidas, como a Prifest (Festa da Primavera) que acontece em setembro e que serve como base para a manutenção do banco de cadeira de rodas que, em média, doa cerca de 140 cadeiras de rodas por mandato, em torno de 60 mil reais ano. O Leilão Solidário é outro evento que faz parte do calendário do Rotary Clube.