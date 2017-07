Noticia Exata

Uma mulher de 43 anos foi hospitalizada na madrugada deste sábado (01). Conforme relatos da vítima, a mesma estava em uma festa em um clube na MT-208, quando ajudou uma amiga, que havia se desentendido com o marido.

Após a mesma se recorda apenas de ter ido ao banheiro e ter acordado no Hospital Regional de Alta Floresta, com um ferimento na testa provocado pela garrafada e com várias lesões pelo corpo, provocados por uma outra mulher. O fato ocorreu por volta das 02h30 deste sábado.