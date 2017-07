Dia dos Bombeiros e lembrado com café da manhã oferecido por religiosos

Da redação

Os soldados do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta ganharam um café da manhã especial neste sábado, em suas dependências, na véspera da comemoração do dia nacional do bombeiro, comemorado no domingo, 02. A homenagem foi prestada por um grupo de religiosos da Igreja Presbiteriana de Alta Floresta. Além do café da manhã, alguns dos soldados ganharam, na forma de sorteio, exemplares da Bíblia Sagrada e receberam as bênçãos dirigidas pelo pastor Thiago Dancona que fez questão de registrar a importância dos bombeiros para a sociedade. “Não só os bombeiros, mas todos os militares merecem o respeito da sociedade, eles são as instituições, as pessoas que nos dão suporte quando nós precisamos e merecem ser lembrados em sua data comemorativa pela importância em nosso meio social”, disse Dancona, afirmando que a palavra de Deus é o alimento espiritual que fortalece a cada um na sua batalha diária.

Para o Tenente Coronel Ramão Correa Barbosa, comandante da 7ª Companhia Independente de Alta Floresta, o reconhecimento da sociedade funciona como uma espécie de incentivo para os policiais. “Nós tivemos a grata satisfação de receber essa homenagem da igreja Presbiteriana, que nos serviu o café da manhã neste dia, pra nós, para nossos homens que trabalham no dia a dia, que são os guardiões da sociedade, é uma grande satisfação, a gente sabe que nem só do pão vive homem”, disse. O café da manhã aconteceu na troca de turno e reuniu as equipes que trabalharam a noite de sexta para sábado, e a que atuou no sábado durante o dia.

Além do café da manhã, no sábado, no domingo a Igreja celebrou um culto em homenagem ao Corpo de Bombeiros, que foi celebrado na sede localizada à avenida Ludovico da Riva, próximo da rodoviária.