Prefeitura mantem limpeza diária de avenidas

Recolhimento de folhas, retirada de terra das sarjetas e corte de grama dos canteiros e calçadas são as principais ações de limpeza realizadas por uma equipe terceirizada nas Avenidas Ariosto e Ludovico da Riva.

LINDOMAR LEAL

Assessoria da PMAF

Manter as Avenidas Ariosto e Ludovico da Riva limpas tem sido uma ação permanente realizada diariamente por uma equipe terceirizada. O recolhimento de folhas, a retirada de terra das sarjetas e o corte de grama dos canteiros e das calçadas estão entre as principais ações de limpeza das principais avenidas de Alta Floresta. A limpeza foi intensificada por conta do acumulo de folhas.

Com este serviço, a Prefeitura de Alta Floresta visa manter a região central da cidade com um visual agradável, mas para isso conta com o apoio da população. A orientação é para que os comerciantes e os cidadãos acondicionem o lixo de forma adequada em sacolas ou sacos e depositem em lixeiras para facilitar o recolhimento que é feito por equipes preparadas.

Outras ações de limpeza também são realizadas nos bairros e setores da cidade por uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, como o corte de grama de canteiros e calçadas. A coleta de folhas é feita pela mesma empresa que faz a limpeza das avenidas centrais da cidade e está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento.

Todo o lixo (grama, folhas, galhos de árvores e terra) retirado das Avenidas Ariosto e Ludovico é transportado para o “Lixo Seco”, na Vicinal Primeira Norte. A limpeza das avenidas tem contribuído para melhorar a aparência da região central da cidade, além de manter Alta Floresta preparada para receber visitantes e turistas.