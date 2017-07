Prazo para secretarias informarem contratados temporários que serão demitidos é sexta-feira

Da redação

Os secretários e diretores da prefeitura de Alta Floresta terão como prazo a próxima sexta-feira, 30 para entregar a relação de funcionários com cargos temporários que deverão ser cortados por conta da decisão tomada na semana passada com a anuência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que notificou todos os secretários a cerca da decisão. Em reunião realizada ontem pela manhã na prefeitura, o Chefe de Gabinete de Alta Floresta, Cel Antônio Ribeiro de Morais passou a informação e informou a necessidade de que a data seja cumprida.

“Sentamos com todos os secretários e diretores hoje (ontem) pela manhã, para que todos façam o levantamento em sua pasta, em todos os setores e cada secretário, cada diretor, estará sentando junto com o jurídico, para até sexta-feira, todas as secretarias tem que fazer este levantamento, finalizando o mês nós teremos que fazer todas as exonerações”, explicou Ribeiro á reportagem do O Diário.

O chefe de gabinete fez questão de registrar o fato de que todas as decisões estão em acordo com o pensamento do prefeito Asiel Bezerra e pela necessidade de seguir o parecer do Ministério Público através do Dr Daniel Carvalho Mariano. Quanto ao teste seletivo, Ribeiro informou que será tratado somente após as demissões serem realizadas.

“Nós iremos tratar depois o teste seletivo, primeiro nós iremos ver a necessidade, nós vamos cortar na própria carne, na nossa própria pele, nós vamos mandar embora os cargos temporário, se tiver alguns setores essenciais, médicos, enfermeiros, enfim, ficará, mas a ideia é a gente trabalhar enxuto este ano pra gente ganhar musculatura financeira, ganhar folga pra gente cumprir todos os compromissos que tem”, finalizou.