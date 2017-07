Altaflorestense participará do Mundial Masters de Basquetebol na Itália

O altaflorestense Renato Farias, integrante da ABAF (Associação Altaflorestense de Basquetebol) embarca para a Itália nessa quarta-feira, 28, visando a participação no 14º Campeonato Mundial de Basquetebol Master, que será realizado no período de 30 de junho e 9 de julho de 2017, em Montecatini Terme-Tuscani, Itália.

Ele estará integrando a Seleção Brasileira B para atletas de 40+ que fará a estreia jogando contra a Russia. Além de Renato, mais 3 atletas de Mato Grosso, todos de Cuiabá, estarão integrando o selecionado nacional, Diego e Augusto, tambem no selecionado 40+ e Cavalo no selecionado 35+.

Renato Aparecido de Farias é formado pela Unemat em Biologia no ano de 1998, lotado no ICV/Instituto Centro Vida de Alta Floresta.

O Mundial Masters é promovido pela FIMBA, Liga Mundial Masters de Basquete que já tem em seu cronograma competições voltadas aos ex-atletas da modalidade. As categorias são divididas de 5 em 5 anos, iniciando a primeira delas aos 30 anos de idade.

De acordo com Farias, ele vem se preparando para a competição há um ano, separando suas reservas financeiras e se preparando para poder representar o Brasil na modalidade que mais ama: o basquetebol.

A paixão pelo basquetebol surgiu cedo em sua vida. Renato atuou nos selecionados estudantis de Alta Floresta, passou pelo juvenil, adulto e agora na categoria Masters, tendo conquistado varios títulos regionais e estaduais em todas as categorias que passou. Seu forte sempre foi a dedicação e o ótimo condicionamento físico, o que lhe proporciona um bom ritmo durante os jogos.

De acordo com ele, a preparação para a realização desse sonho foi intensa. No último final de semana ele esteve com a equipe da ABAF jogando em Colíder onde venceram e garantiram a presença em uma das semifinais. Renato, no entanto, irá desfalcar a equipe da ABAF nessa reta final. No sabado (1) a equipe irá encara Nova Canaã em Colíder em uma das semifinais.

Enquanto isso, Renato encara seu primeiro jogo internacional pelo Brasil jogando contra a Rússia no sábado (1) as 15:30. O segundo jogo acontece na segunda-feira (3) e será contra o Chile as 17h00.