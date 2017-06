Novos Conselheiros Municipais de Assistência Social de Alta Floresta tomam posse

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é órgão colegiado superior, com poder normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da Política de Assistência Social do Município de Alta Floresta, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil, de caráter Permanente.

A assistência social, é direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, realizada através de um conjunto integrado de programas de assistência social, de iniciativa pública e da sociedade civil, visando à promoção e o desenvolvimento pleno do cidadão, tornando-o sujeito de direito.

Para isso, o CMAS promove ações objetivando a viabilização de alternativas no referente à problemática social e o encaminhamento destas, pela própria população, através de formas educativas, organizativas, associativas e comunitárias, de participação que propiciem autonomia e desenvolvimento social, procurando soluções eficazes e de qualidade para os problemas sociais.

O Conselho também orienta e otimiza a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros, nas ações de assistência social, visando à autogestão, além de integrar ações, órgãos públicos e entidades voltadas à área social.

Diante disto, tomou posse no último dia 07 de junho de 2017, os novos membros do novo pleno do Conselho Municipal de Assistência Social de Alta Floresta – MT, gestão 2017 – 2019, tendo como presidente Clodoaldo Adamczuk, Vice Presidente André Luiz Teixeira da Costa e Secretária Executiva Kathrin Maiara Viana Trizzi de Figueiredo.

O Conselho tem um mandato de 02 anos. Os conselheiros que compõe este novo conselho são:

SEGMENTO GOVERNAMENTAL

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Titular: Celso Ferreira Nery

Suplente: Caterine Paes da Silva

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Titular: Luciana Amaral Machado

Suplente: Naiara Franciele Alarcon

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Titular: Clodoaldo Adamczuk

Suplente: Ireni Fernandes da Costa

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Titular: Laureanne Fonseca Aparicio

Suplente: Merolaine dos Santos da Cruz

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Titular: Juliana Maria Luiza Ávila Costa

Suplente: Pérola Regina dos Santos

SEGMENTO NÃO GOVERNAMENTAL

REPRESENTANTES USUÁRIOS

ASSOCIAÇÃO FRATERNA BENEDITA FERNANDES

Titular: André Luiz Teixeira da Costa

Suplente: Lindomar Rosa de Oliveira

APAE – ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTA FLORESTA

Titular: Lucélia De Latore

Suplente: Adriana de Fátima Bonapaz de Moura

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CEEDA- CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Titular: Izanete Scinskas Seguro

Suplente: Gilma Rosa de Souza Nishi

FUNDAÇÃO SERVIR

Titular: Vilma Dias da Silva Freitas

Suplente: Luciene da Silva Máximo

REPRESENTANTES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA

Titular: Liliane Salete Betier

Suplente: Andressa Rodrigues Borges