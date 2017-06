Em meio à novos desafios, Paranaíta completa 38 anos hoje

Altair Nery – O Município de Paranaíta completa, hoje 38 anos de sua criação. Do início da história até os dias de hoje, várias foram as conquistas, principalmente nos últimos anos quando Paranaíta experimentou um salto de crescimento. No entanto, na esteira do crescimento, surgem desafios que precisam ser atacados pelo poder Público.

No início, Paranaíta foi concebida com a ideia de se transformar em um celeiro agrícola com olhares voltados principalmente ao pequeno produtor rural. O extrativismo (garimpo de ouro) no entanto entrou forte e apesar de não afastar os pequenos agricultores, mudou o panorama econômico com o chamado “ciclo do ouro”. Por quase uma década o precioso metal embalou os sonhos daqueles que enxergavam na pequena e pacata cidade, um eldorado capaz de realizar os seus mais íntimos sonhos de sucesso e crescimento.

Paralelamente à extração do ouro, crescia outra atividade extrativista, a da madeira, uma economia capaz de empregar centenas de famílias, de gerar riqueza e impostos em favor da municipalidade, mas que acabou, como foi com o ouro, sendo “demonizado” pelo próprio governo que inicialmente incentivava a “ocupação da Amazônia” e em seguida transformava-nos em “bandidos” com operações e aparato policial que só se via em filmes policiais e foi assim o fim do “ciclo da madeira” em meados da primeira década do ano 2.000.

Na metade da década atual, Paranaíta foi elevada à categoria da “capital nacional da energia”. Duas grandes usinas foram (uma ainda está) construídas. A Companhia Hidrelétrica Teles Pires (já concluída) e a São Manoel, que apesar de ficar em sua maior parte no estado do Pará, utiliza 100% de suas atividades no município de Paranaíta.

Com estas duas empresas instaladas e o município fazendo jus à verbas de compensação, a maioria das ruas e avenidas da cidade foram asfaltadas, o município recebeu uma nova rodoviária, prédios da Delegacia e da Polícia Militar, o asfaltamento da MT 206, que antes era pura poeira no tempo seca e atoleiros nas chuvas, dentre inúmeras outras obras que, somadas às obras feitas com recursos próprios do município transformaram a cidade, principalmente nos últimos quatro anos.

Atualmente, o maior desafio de Paranaíta é se preparar para a agricultura em larga escala, que já chegou à região. Paranaíta tem contribuído largamente para que agricultores, investidores e políticos do estado de Mato Grosso voltem seus olhares à região. Foram realizados dois grandes encontros de agronegócios e a partir de então aumentou significativamente a área plantada tanto de soja como de milho. O desafio agora é dotar o município (e região) das condições para escoamento da produção, armazenamento dos grãos e até de preparar os produtores locais para uma nova realidade.

Em paralelo à este desafio macro-econômico, a administração trabalha no sentido de adequar a máquina administrativa às dificuldades econômicas pela qual atravessa o país, cuja crise se aproximou muito dos municípios mato-grossenses depois que os escândalos políticos passaram a atingir também a pecuária. Com menos verbas de impostos, aumenta a necessidade de vigilância do Poder Público para que o município consiga cumprir os seus compromissos junto aos seus munícipes.

COMEMORAÇÕES

O aniversário de Paranaíta será comemorado com intensa programação que começa hoje com ao celebração da Missa as 9 horas na igreja católica. As 16 horas acontece o desfile cívico com apresentações culturais das escolas e com show piromusical e a banda Violeiros Master.

Na sexta, sábado e domingo a programação segue com destaque para a realização do 7º FECAF e o show com a dupla Pedro Henrique e Fernando, além de vasta programação que inclui competições esportivas, a 1º passarinhada de Paranaíta e o Festival Gastronômico. O evento será neste ano ao lado do Ginásio de Esportes de Paranaíta.

“Nós queremos convidar a todos os munícipes, aos nosso vizinhos também, para que comemorem com a gente esta data tão importante para nós que somos paranaitenses e gostamos desta terra. Nossa equipe montou uma programação de atividades que vão agradar a todos, assim esperamos. E que Deus continue a abençoar a nossa terra”, afirmou p prefeito Tony Rufatto enquanto convidava aos moradores a participarem das atividades.